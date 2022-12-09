智冠11月營收年增23.5% 橘子年減17.33%

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）遊戲股智冠科技111年11月營收新台幣5.64億元，月增7%，年增23.5%；遊戲橘子11月營收6.89億元，月減9.36%，年減17.33%，為今年新低。

智冠表示，11月成長主要來自智冠遊戲通路行銷年末活動增強，旗下藍新代收付金流業務亦受雙11促銷帶動，以及遊戲新幹線「指劍江湖」手遊新作加入，推升營運增溫，1至11月累計合併營收55.36億元，年減9.42%。

展望12月，智冠表示，集團內將推出兩款遊戲新作，中華網龍手遊「吞食天地 多元宇宙」已展開事前預約活動，將優化經典遊戲內容，並加入武將靈魂系統、跨服拍賣場等全新玩法，預計於12月21日正式上線。

智冠表示，遊戲新幹線即將於12月下旬推出的二次元歌劇少女養成手遊「純白和弦」，以歌劇世界觀的樂姬角色結合隨機冒險的玩法，並與遊戲深入合作，帶來聯動劇情活動及專屬角色，吸引二次元粉絲熱情關注，今天釋出攜手創作歌手白安代言獻唱，再度引爆玩家話題。12月隨著兩款遊戲陸續加入，可望接軌寒假及春節商機，增添營運動能。

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橘子集團今天同步公告11月份自結合併營收6.9億元，月減9%，年減17%，橘子表示，營收下滑主要因去年同期兩大主力遊戲改版基期較高，今年改版及新職業活動則跨月接序登場；累計1至11月自結合併營收達新台幣106億元，年減1%。

回顧11月，橘子指出，GASH樂點串接多元遊戲及活動效益加成，交易筆數較去年成長50%、營收較去年同期成長20%。展望12月，「天堂M」迎來開服5週年，年度大改版全新職業「雷神」正式上線，持續穩固營運動能。（編輯：林興盟）1111209