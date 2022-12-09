數位轉型需求旺 精誠、程曦11月營收年增逾2成

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（中央社記者吳家豪台北9日電）資訊服務商精誠資訊受惠於政府與金融業數位轉型需求，今天公布11月合併營收約新台幣24.5億元，月減10.7%，年增25.1%。程曦資訊11月合併營收7020.3萬元，月增0.8%，年增24%。

精誠發布新聞稿指出，11月營收較去年同期成長，主要貢獻來自政府與金融業不斷增長的數位轉型需求，包含資安系統升級、自動化開戶服務、遠距視訊服務等大型專案認列，其中以資安、雲端服務、軟硬體整合等需求最為顯著。

此外，後疫時代民眾網購需求不減，電商雲服務需求仍強勁，也帶動精誠營收成長。

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程曦資訊累計今年前11個月合併營收8.94億元，年增36%，續創同期新高。

程曦資訊表示，目前政府單位常態及專案性服務占整體營收比重逾5成，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，影響中央及地方政府相關衛生單位的專案服務需求減緩，但其他政府單位的常態性及專案性服務量仍穩定成長，加上企業服務合約量逐步增加，11月合併營收維持雙位數百分比的年增率表現。（編輯：楊蘭軒）1111209