中華電前11月每股賺4.35元 續稱霸電信三雄

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（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄11月財報出爐，中華電信每股賺0.36元、前11月EPS 4.35元，均蟬聯每股獲利王；台灣大11月合併營收年增13%，再創新高；遠傳前11月獲利年增20.4%，連11月雙位數成長。

中華電信今天公布11月合併自結營收新台幣193.1億元，較去年同期成長5.8%；營業淨利為36.3億元，較去年同期成長6.6%，稅前淨利為36.3億元；歸屬於母公司業主淨利為27.9億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為69.2億元，成長3.8%，EPS達0.36元，較去年同期增加0.02元。

中華電指出，11月資通訊相關營收大幅增加，企業客戶應用服務表現強，包括IDC、雲端、整合專標案、智慧聯網及5G企業專網等營收年成長率皆達雙位數，其中，又以IDC因大型建置案入帳帶動，表現最為強勁，年增率超過2倍以上。

中華電表示，核心業務則因策略得宜，客戶數持續成長，帶動營收穩健向上，動能豐沛，11月行動服務營收延續成長態勢，與去年同期相比增加5.7%，5G用戶數與整體090門號數也持續增加，行動月租型ARPU年增2.3%，已連續20個月上揚。固網寬頻表現穩定，「速在必行」方案加速客戶升速，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，大幅衝高Wi-Fi裝置數與營收表現，寬頻ARPU年增2%，自去年度起已連23個月年成長。

累計至今年11月，中華電合併總營收為1957.8億元，年增4.3%，營業淨利為432.7億元，年增5.5%，稅前淨利為437.7億元，年增3.9%，歸屬於母公司業主的淨利為337.6億元，年增3.2%，自結每股盈餘為4.35元，年增3.2%。

截至11月為止，中華電營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越財測目標，其中營業淨利、稅前淨利及每股盈餘表現超越高標，每股盈餘累計達4.35元，與全年度4.4元至4.65元的年度目標相比，達成率為94%至99%。

截至11月底止，中華電行動通信總客戶數達1257.3萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續23個月成長；光世代寬頻用戶數為374.7萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達93.2萬戶；MOD客戶數則達204.9萬戶。

台灣大哥大11月因5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，尤其雙11購物節買氣暢旺，電子商務營收年成長達20%，帶動11月合併營收年增13%，再寫單月歷史新高，並首度突破200億元，行動服務營收年成長則增溫至約2.5%，輔以固網服務營收成長，電信服務營收來到近3年高峰。

獲利方面，台灣大受惠電信業務成本費用管控得宜以及電子商務規模經濟與營運槓桿奏效，排除107年5月因499違約金導致單月稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）飆升特殊情況外，11月合併EBITDA創歷史新高，合併營業利益也為去年6月以來最高，年成長達15%。

台灣大哥大11月自結合併營收206.6億元，較去年同期成長13%，EBITDA為29.9億元，營業利益15.3億元，較去年同期成長15%，稅後淨利8.9億元，稅後EPS為0.31元。累計前11個月合併營收1566.1億元，EBITDA為314億元，營業利益153.5億元，稅後淨利為102.7億元，稅後EPS為3.64元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，由於5G滲透率攀升與資費方案持續輸出動能，11月智慧型手機月租ARPU連續第18個月年成長，約1.5%。此外，台灣大積極布局遊戲產業再創里程碑，取得電競遊戲「英雄聯盟」台灣代理權，將有助於推升行動服務營收。

遠傳電信受惠5G用戶數持續上升、新經濟營收挹注，11月合併總營收為79.72億元；合併EBITDA與稅後淨利分別為26.11億元及8.28億元；與去年同期相較，年成長率分別為7.1%及26.1%。11月每股盈餘（EPS）為0.25元，獲利連續11個月雙位數成長。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為810.27億元、280.92億元及87.08億元；與去年同期相較並且扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率分別為4.9%、9.1%及20.4%。累計今年1至11月稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.67元，年成長率達20.4%。

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遠傳指出，11月行動通訊業務持續創佳績，行動服務營收年成長率達3.6 %，總用戶數同步正成長。5G滲透率持續攀升，持續拉高11月份客戶每月平均貢獻度（ARPU），年成長率達2.5%；自2021年3月以來，已連續21個月正成長；月租型ARPU的年成長率則更多達3.1%。

遠傳在資通訊業務、個人數位服務營收雙雙貢獻下，累計今年1至11月，新經濟營收年成長率達20%，營收占比達19%。（編輯：楊凱翔）1111212