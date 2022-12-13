NCC：5G微型基地台再拚2萬座 將與路燈紅綠燈共構

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）電信業者積極布建5G網絡，國家通訊傳播委員會（NCC）預估，隨著5G愈來愈普及，業者下一步必須廣為布建5G微型基地台，粗估數量至少要2萬座以上，未來會朝微型基地台架在紅綠燈、路燈的方向執行。

NCC今天舉辦記者會，說明台灣4G/5G基地台電磁波實測結果遠低於國際安全標準，顯示基地台電磁波安全無虞，希望民眾可以放下疑慮，與基地台和平共處。

NCC委員王正嘉談起基地台建置狀況，他表示，2年前，台灣進行首波5G頻譜釋照，當時NCC為了加速5G基地台建設腳步，一方面鼓勵業者、一方面給予業者補貼，如今基地台數超過3.5萬台、電波人口涵蓋率已經超過94%。

由於全球多數電信業者提供的5G服務，都採取非獨立組網方式（Non-Standalone，NSA），也就是說，現行5G基地台多與4G共同組網。

NCC官員指出，5G基地台多與4G蓋在一起，但4G涵蓋範圍比5G還要大，隨著5G用戶愈來愈多，業者搭建5G微型基地台勢在必行，粗估至少要2萬座以上的量，才能慢慢補足原有基地台沒有涵蓋到的區域。

官員透露，過去有跟地方政府談過，未來要蓋的微型基地台「能不能透過路燈、十字路口信號桿去蓋？」後續可能會朝這個方向執行。（編輯：潘羿菁）1111213