台中十九甲地區基地台拆光收訊差 議員協調解方

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台中市大里區十九甲地區，面積狹窄、住戶密集，多年前在居民抗議下促使通訊基地台拆遷一空，不過連帶產生後遺症，近日有民眾向民代投訴抱怨手機收訊不佳。（李天生服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 112年2月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市大里區十九甲地區，多年前在居民抗議下促使通訊基地台拆遷一空，但近日有民眾向民代投訴抱怨手機收訊不佳；市議員李天生今天表示，將邀集相關單位協商，設法解決收訊問題。

十九甲地區多年前因居民發現某會館頂樓裝設通訊基地台，民眾憂心影響健康，拉起白布條與民代上街抗議，雖經國家通訊傳播委員會（NCC）人員到場實測電磁波數值未超標，但電信公司仍在民眾要求下拆除基地台。

李天生今天透過新聞稿表示，十九甲地區住戶逾2萬5千人，面積狹窄、住戶密集，多年前曾發起抗爭，迫使區內基地台拆遷一空，不過連帶產生後遺症，有民眾投訴抱怨手機收訊不佳。

李天生指出，目前十九甲部分地區手機收訊不良，尤其新仁七街一帶，在住家屋內完全收不到訊號，民眾深以為苦，待手機提升至5G後，預期收視不佳情形將更加惡化，現代社會生活作息離不開手機，因此亟須面對解決。

有居民向李天生陳情，並建議電信業者可在十九甲內新橋、新仁橋、立元一橋3座橋橋頭設置基地台，發射訊號涵蓋全十九甲，既可解決收訊不良問題，同時基地台遠離住家，不必擔心電磁波危害；另有建議鼓勵住家裝設「強波器」，增強收訊功能，解決困擾。

李天生說，由於涉及問題眾多，將邀集相關單位進行協商，設法解決民眾收訊不良問題。（編輯：陳仁華）1120227