NCC公布大規模量測 基地台電磁波比微波爐安全

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）基地台電磁波總讓民眾心慌慌，NCC為了消除國人疑慮，首度委託第三方機構進行大規模量測，研究顯示，台灣4G/5G基地台電磁波量測結果最大數值比國際安全標準還要更低；研究團隊更形容，比刮鬍刀、微波爐安全。

民眾對於基地台電磁波抱持安全疑慮，幾乎每年都會傳出民眾抗爭、拆台的事件，近幾年彰化縣和美鎮柑井里、高雄市鼓山區大榮中學、宜蘭縣壯圍鄉等地都發生抗爭；不過彰化縣和美鎮柑井里基地台斷訊後，民怨四起，後來又要求再蓋回來。

國家通訊傳播委員會（NCC）考量國人對基地台電磁波的擔憂，決定針對基地台電磁波委託第三方機構進行大規模量測，希望以科學方式，驗證台灣行動寬頻基地台發射的電磁波強度，釐清民眾的安全疑慮。

雲林科技大學研究團隊於全國北、中、南、東及外島地區，抽測34站4G/5G行動寬頻基地台，參考行政院環保署所訂定「環境中射頻電磁波檢測方法（NIEA P203.92B）」進行射頻電磁波強度量測。

計畫主持人、雲林科技大學教授郭文中表示，量測結果最大數值僅為國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）及環保署所訂電磁波暴露參考位準值的0.039%，比家中使用的微波爐、刮鬍刀等家電用品更安全，「我們安全值非常好，請民眾放心」。

NCC委員王正嘉則在會中闡述觀念，其實離基地台愈遠、手機發射功率愈大，因為手機發射功率會更費力，如果基地台數量更多、密度更高，手機可以很快找到附近的基地台，需要放的電磁波也會少一點。

NCC官員表示，4G基地台最佳服務範圍約600公尺至1公里，5G會更小，因此一旦基地台斷訊，如果在市區，影響數千到數萬人都有可能；如今研究成果顯示基地台安全沒有疑慮，希望讓國人放心，與基地台和平共處。（編輯：楊凱翔）1111213