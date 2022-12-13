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燦坤與Uber Eats合作 搶攻3C外送市場

2022/12/13 18:02
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（中央社記者吳家豪台北13日電）3C通路商龍頭燦坤今天宣布即日起在外送平台Uber Eats上架，拓展3C外送版圖，位於17座Uber Eats營運城市的50家燦坤門市一次上線，鎖定有即時需求的消費族群。

燦坤發布新聞稿指出，首波共上架600項3C商品，從辦公用品、各規格線材、電池、遙控器，到電暖器、烤盤、生活家電等，都可以動手一鍵到府，並因應不同消費訴求於Uber Eats推出多元主題專區。

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燦坤行銷長鄧文薏說，此次與Uber Eats的合作，是燦坤另一波重要布局；燦坤擁有全台近300家門市，不僅迅速整合打通線上商城與實體通路，更積極搶占3C外送市場版圖，針對有即時需求的消費族群，提供更便利的選擇。

Uber Eats台灣生鮮外送總經理張祐欣說，和燦坤的合作，開啟Uber Eats平台在3C生活家電類商品的外送，在「什麼都能送上門」的拓展目標上邁進一大步。雙方也將於不同季節、重大節慶期間推出精選專區，方便用戶快速找到商品。（編輯：楊凱翔）1111213

#燦坤
#Uber Eats
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