TOWIA邁入第3年 風睿能源林雍堯接任理事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）台灣離岸風電產業協會（TOWIA）成立邁入第3年，由風睿能源董事長林雍堯獲選為第3屆理事長；林雍堯表示，將持續推動健全投資環境與可融資的綠電交易機制，完備基礎建設與配套政策等，推進台灣離岸風電產業發展。

TOWIA在8日舉行第3屆理事長、副理事長以及常務監事交接儀式，除林雍堯獲選為第3屆理事長，台灣北陸能源政府暨公共關係總監吳曉琪和科理歐永續能源董事長陳明信分別獲選為第1與第2副理事長，哥本哈根風能開發董事長總經理許乃文則將擔任常務監事。

TOWIA今天透過新聞稿表示，這兩年在協會成員的合作無間下，密切與政府溝通，持續建構更完善的投資與發展環境，度過疫情帶來的嚴峻考驗，使得TOWIA成為政府發展離岸風電政策重要的溝通窗口。

第2屆理事長暨天豐新能源董事長王雲怡表示，2022年是台灣邁向淨零之路關鍵的一年，政府明訂離岸風電未來30年的目標，展現再生能源發展決心，今年在協會成員與政府單位的共同努力下，各風場在疫情趨緩後都如火如荼興建施工中。

王雲怡進一步說，今年也是離岸風電發展從第2階段邁入第3階段的轉換期，針對行政契約與在地化規則等議題，協會成員與政府單位歷經數月的溝通，整合政策目標與實務操作的具體共識，共同優化風場開發環境、推動產業發展。

新任第3屆理事長林雍堯表示，離岸風電的蓬勃發展，在國家達成淨零碳排目標扮演至關重要的角色，在產業邁入下個10年成長期之際，協會仍將以擔任政府、產業與社會大眾的有效溝通平台作為自我期許，並持續推動3項議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第1，健全的離岸風電投資環境與可融資的綠電交易機制；第2，包括電網、服務港口、安裝碼頭等完備的基礎建設與配套政策；第3，擴大綠能宣導，以吸納更多優秀人才投入相關領域。

林雍堯強調，有信心透過各會員夥伴的攜手努力，本地離岸風電產業不論是在規模、技術或組織上，都將能獲得積極且長足的進步，持續攜手推進台灣離岸風電產業發展。（編輯：楊凱翔）1111213