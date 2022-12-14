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精測攜手美商Cohu 攻5G和ADAS用高階探針卡測試

2022/12/14 08:48
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）測試介面廠中華精測今天宣布與美國半導體測試設備服務廠Cohu簽訂合作意向書，雙方規劃合作在半導體測試市場，提供5G和車用ADAS用高階探針卡與測試介面解決方案。

精測透過新聞稿指出，兩家公司合作將擴展至半導體測試用晶圓探針卡，以及封裝後的最終（FT）測試介面解決方案；Cohu也將推展精測MEMS探針技術，預估至2027年，全球半導體探針卡市場規模將擴大至36億美元。

精測總經理黃水可表示，精測的測試介面製造和MEMS探針技術，透過整合Cohu的核心高頻射頻（RF）和熱管理功能技術，可大規模提供完整測試解決方案。

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精測也表示，兩家公司整合研發及製造資源，可實現量產速度性能大於60GHz的多晶測試介面。

精測指出，5G和車用先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器的測試介面與儀器設備，因晶片高頻與微小化的發展趨勢，正面臨複雜度高的測試挑戰。精測的半導體測試介面技術，結合Cohu在毫米波射頻的探針頭及測試座技術，雙方將共同推出統包測試介面解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1111214

#Cohu
#精測
#黃水可
黃水可
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