花東賑災公益綠能 台積電慈善基金會善用科技做公益

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（中央社記者張建中台北14日電）不畏疫情影響與人力有限，台積電慈善基金會在花東賑災、公益綠能計畫以及太陽能售電支持社福等方面，持續不斷做公益。執行長彭冠宇說，主要是善用科技，同時串接外界組織，有許多企業參與合作，都是主要助力。

台積電慈善基金會今天召開公益記者會，基金會董事長張淑芬親自出席，說明基金會推動的公益綠能、技職培力及花東賑災專案成果。

媒體關心在疫情延燒情況下，基金會團隊成員僅4人，台積電慈善基金會如何能持續不斷做公益，彭冠宇說，除了善用科技，透過視訊設備進行關懷，串結外界組織，有許多企業參與合作，都是主要助力。

參與台積電慈善基金會專案的成員表示，過去想做公益，卻找不到路，台積電慈善基金會就像一盞燈，可以信任，不怕走錯路。

在花東賑災部分，共有271人次志工投入，修繕285戶，重建7戶，修繕區域分布6個鄉鎮、30個村里，提供新台幣600萬元急難救助，其中花蓮300萬元、共50戶；台東300萬元、共50戶，合計投入5000萬元。

公益綠能計畫方面，其中的發光二極體（LED）點亮台灣專案，主要汰換老舊耗能燈具，用更便宜的電費帶給偏鄉師生更明亮健康的學習空間。

據統計，共有11個縣市，246所偏遠學校，更換8.5萬支燈管，年省270萬度電，節省電費760萬元，減少135萬公斤二氧化碳，相當於建置19座大安森林公園。

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太陽能售電支持社福部分，基金會為運營優良的弱勢機構裝設太陽能板發電，每月透過躉售台電所得的回饋金全數回饋給弱勢機構；已設有7案場，2022年售電回饋金額276萬元。

技職培力計畫部分，主要是鼓勵學生及早探索志向、培養專長，以對接的工作機會與優質企業合作，提供學生3至30小時訓練來培養企業所需的關鍵技能，已陸續有大金空調、快樂髮型、奇美、宜家IKEA及台灣松下等企業陸續參與；張淑芬呼籲，希望更多企業共襄盛舉。（編輯：林淑媛）1111214