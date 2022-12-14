聯發科與Arm台灣前進偏鄉 推動科技啟蒙體驗課程

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（中央社記者張建中台北14日電）聯發科響應供應鏈夥伴Arm台灣的志工活動，攜手到偏鄉小學舉辦科技教育體驗課程，以行動關注並支持資通科技教育的扎根工作，將科技及未來趨勢深入教育，培養學子駕馭科技的實力。

聯發科今天發布新聞稿，聯發科技教育基金會董事張垂弘表示，人才是科技業的基礎，聯發科長期扎根人才培育，這次與供應鏈夥伴Arm台灣合作，共享半導體業重視人才前端工程的價值，透過雙方共同的科技專業與回饋社會理念，一起加大公益影響力。

聯發科指出，與Arm台灣的志工日前一同前往宜蘭縣澳花國小、大洲國小及七賢國小，為3校共約90名師生帶來科技體驗。

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經由開發板與穿戴裝置的配對，以及自走車、遙控飛機的展示，讓學生在遊戲中了解程式運算邏輯，進一步觸發科技能解決周遭生活問題的想像。

聯發科表示，透過志工的介紹，讓學生初步了解半導體產業與自身生活的關聯，以及科技能帶來的廣大影響力。聯發科技教育基金會未來將持續在全國灑下科技種子，幫助學子將興趣轉化為系統性的課程學習，為下一代培養解決問題的關鍵科技能力。（編輯：楊凱翔）1111214