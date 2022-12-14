麗臺：顯卡庫存明年首季回穩 醫療產品攻日本製造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）顯示卡廠麗臺今天召開法人說明會，董事長盧崑山指出，產業庫存可能明年第1季回穩，看好高速運算需求持續成長；明年營運動能主要來自醫療事業等新產品，正評估與日本客戶在當地設置醫療產品後段組裝廠。

麗臺今年前11個月合併營收約新台幣48.13億元，年減40.62%。盧崑山坦言，今年營收比去年差很多，主要受到景氣變化影響，顯示卡占麗臺營收逾80%，虛擬貨幣市場波動較大，導致產業普遍低迷。

展望明年營運，盧崑山說，「希望冬天趕快過去」，麗臺新產品也盡快上市。目前兩岸關係充滿變數，不敢太大膽布局中國市場，以穩健為主，明年動能主要來自新產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，顯示卡產業庫存還在去化，可能明年第1季回穩，未來高速運算需求還是很大，也許將帶動明年下半年市況升溫；目前電競產業對顯示卡需求並未大幅衰退，反而是區塊鏈挖礦市場變動較大。整體而言，顯示卡明年需求不會太差。

醫療事業方面，盧崑山說，麗臺血氧機賣到全世界20幾個國家，已經建立品牌知名度，在日本通路有時會登上銷售第1名，但數量不多。目前正規劃在日本與客戶合作設置後段組裝廠，以滿足客戶對「日本製造」的需求。（編輯：楊蘭軒）1111214