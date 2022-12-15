軍公教勞保險費免納所得課稅 立院初審送院會協商

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（中央社記者范正祥台北15日電）立委提案修所得稅法，主張將軍、公、教及勞工保險的保費，不計入提繳年度薪資收入課稅；財政部則希望再徵詢意見、評估。對此，立法院財政委員會今天初審決定，條文保留、送院會協商。

立法院財政委員會審查國民黨立委費鴻泰等人所提「所得稅法第14條及第17條條文修正草案」。

費鴻泰等人接獲陳情，反映依現行所得稅法相關規定，屬於年金制度第二層的「職業年金」，包括勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用相繼採取免納入所得繳稅，而屬於第三層的自購商業保險每人每年也有新台幣2萬4000元的保險費可以列舉扣除。

相較之下，屬於第一層「基礎年金」，無論是參加勞保、公教人員保險、軍人保險，所繳保費反而難以免稅。

費鴻泰等人所提所得稅法修正草案，提案重點第14條為增訂依公教人員保險法、勞工保險條例及軍人保險條例規定繳付的保險費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

第17條提案重點為，刪除納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬的軍、公、教及勞工保險的保費，得申報保險費列舉扣除額的規定。

立法院財政委員會今天審查此案時，財政部長蘇建榮指出，因為影響範圍非常大，財政部認為應再徵詢各主管機關的意見，更進一步了解、評估。

費鴻泰說，這項提案已提出很久，未見行政部門提對案，他建議先將此案送出財政委員會，給行政部門一點壓力。

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最後，財政委員會與會立委決定，將費鴻泰等人所提所得稅法第14條及第17條條文修正草案，「條文保留、送院會協商」。

財政部表示，如果比照退休金提繳制度，軍、公、教及勞工保險依規定繳付的保險費不計入提繳年度薪資收入，除依立委提案刪除該等保險費得申報保險費列舉扣除額規定外，為求衡平，現行該等保險給付的免稅規定，應配合刪除，改為應予課稅，以與現行退休金課稅方式一致，但由於影響範圍大，建議蒐集更多意見後再進一步評估。（編輯：張均懋）1111215