宏碁智醫擴大東南亞布局 AI醫材插旗菲律賓

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（中央社記者吳家豪台北15日電）宏碁子公司宏碁智醫旗下眼科AI（人工智慧）軟體VeriSee DR布局海外市場，繼泰國和印度多家醫療院所導入後，今天宣布打進菲律賓醫院，協助當地醫師判讀眼底影像，提升糖尿病眼底篩檢效率。

宏碁智醫發布新聞稿說明，菲律賓總人口數超過1.1億人，根據國際糖尿病聯盟的統計，菲律賓20歲以上糖尿病盛行率達7.1%，逾400萬成年人患有糖尿病。

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宏碁智醫指出，糖尿病患者可能併發的眼部疾病，例如糖尿病視網膜病變（DR），被視為成年人口失明的主要原因之一。然而菲律賓的眼科醫師僅有約1500人，且醫療資源多集中於市中心，使多數糖尿病患者面臨眼睛照護資源不足的問題。

宏碁智醫的旗艦眼科AI軟體VeriSee DR已打入全台近8成醫學中心，除了泰國和印度市場，現在已導入菲律賓醫療院所，加速協助第一線的醫護人員執行糖眼篩檢服務，找出高風險糖尿病視網膜病變患者，並轉介眼科專科醫師診療。（編輯：楊蘭軒）1111215