台股跌205點力守14500點之上 週線連2黑

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台股16日盤中一度大跌286.36點，連破14700、14600、14500點整數關卡，但隨後跌勢收斂，14500點失而復得。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北16日電）美聯準會（Fed）升息符合預期，但明年可能不降息的消息，卻讓美股重挫，台股今天盤中一度大跌286.36點，連破14700、14600、14500點整數關卡，但隨後跌勢收斂，14500點失而復得。

加權指數終場收在14528.55點，下跌205.58點，跌幅1.4%，成交值新台幣2974.88億元，8大類股僅泥窯類股收紅；至於週線則連2黑，本週下跌176.88點。

晶圓代工龍頭台積電15日除息，順利填息至480.5元，但費城半導體指數大跌4.17%，台積電連動，今天早盤最低來到465.5元，隨後跌勢逐步縮小，收在471元，下跌1.98%；聯電盤中下跌，但收在44.3元，逆勢小漲0.11%；大立光11月合併營收創2年以來新高，外資調高目標價，但今天仍隨美科技股下跌，收在2225元，跌幅1.98%。

貨櫃三雄早盤下跌，但受惠當沖買盤加溫，隨後股價一路走高，長榮一度來到170元，大漲8.28%，最終收在164元，上揚4.46%；陽明盤中勁揚7.32%，收在65.3元，仍漲3.98%；萬海盤中攻上79.7元漲停價後打開，收在78.8元，漲幅仍高達8.69%。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，聯準會升息兩碼符合市場預期，但卻釋出明年不降息的訊息，加上美國旺季銷售不如預期，造成美股重挫，台股跟跌，這也是近20年來華爾街首次在12月出現偏空看法。

曾炎裕指出，美股轉弱由特斯拉、蘋果帶頭，特斯拉電動車霸權在中國遭比亞迪分食，歐洲汽車業又擔心美國的特斯拉進軍歐洲；蘋果則受鴻海鄭州廠缺工波及。美科技股表現不佳，台股電子股也跟著轉弱，短期不必過於關注指數變化，宜挑選有題材個股，觀察本土資金習慣在12月到明年1、2月進場的情形。（編輯：趙蔚蘭）1111216