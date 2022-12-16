雅茗-KY中國事業將轉型 快樂檸檬品牌擬改為授權

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（中央社記者吳家豪台北16日電）繼八方雲集宣布將於今年底前全面撤出中國市場，擁有手搖飲品牌快樂檸檬的雅茗-KY今天舉行董事會通過中國大陸事業將轉型，擬以品牌授權方式，由大陸市場代理進行快樂檸檬品牌的經營及業務拓展，未來不排除處分大陸事業。

雅茗發布新聞稿表示，轉型後將大幅減少集團在大陸的營運成本，除了可以維持品牌知名度，還能收取品牌授權金，對於營運體質改善有很大助益。

雅茗也表示，未來不排除處分大陸事業，將集團資源集中投入在美國市場及其他海外市場營運發展，且除了茶飲本業，還會加大力道在餐食市場投資或合盟，計劃將引進知名餐食品牌，一起在美國發展並透過雅茗美國營運平台，齊力做強做大；除快樂檸檬品牌外，在美國市場將再增添另一新成長引擎。

雅茗指出，近年來大陸餐飲市場過度競爭內捲，且2020年疫情爆發後，消費市場大受衝擊，加上行業過度競爭，導致營運成本大增、嚴重侵蝕獲利表現，希望透過營運模式調整轉型改善虧損，由大陸市場新代理進行快樂檸檬品牌經營及業務拓展。

雅茗表示，本次集團營運模式大調整將利大於弊，且未來也不排除尋找合適對象接手大陸營運事業，後續擬授權董事長執行尋找合作對象及處分評估等事宜。

雅茗也說，自疫情爆發以來，已逐步將營運重心轉移到海外市場，而美國作為主力發展新市場，近年來積極布局也已經站穩腳步，目前快樂檸檬在美國已有100家門店，手上準備開店訂單約30家，預計2024年拓展200家門店目標應可達成。近期美國亞利桑納州因台積電設廠進駐，雅茗也收到多組加盟商洽詢加盟意願，近期會在亞利桑那州先開立數間直營形象店，而後才會考慮開放加盟。

今年以來，雅茗美國市場營收比重已超過集團整體營收比重35%以上，快樂檸檬也成為美國茶飲市場的領導品牌之一，25%以上門店平均單店月營收超過7萬美元（約新台幣215萬元）以上，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

雅茗表示，因美國布局早及供應鏈管理完善，在近2年多疫情期間，美國門店數成長1倍，平均同店營收成長比（SSSG）維持兩位數百分比以上。

由於門店獲利表現出色，吸引相當多各地潛在加盟者，為加速美國市場布局，雅茗接下來會投入更多資源，發展營運管理系統、供應鏈系統、數位資訊系統、顧客會員系統等，以快速提升快樂檸檬在美國市占率及競爭優勢。

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雅茗也說，大陸事業轉型後，集團發展將更輕盈，營運可望谷底反彈再出發。未來將持續擴大美國市場或海外營運版圖，加快展店速度及維持優異的門店營運績效，創造「成長基石」。

此外，雅茗也會持續布建全球供應鏈平台，強化「營運基石」，同時發展餐飲合盟平台，透過合作或投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟基石」；在3大基石支撐下，未來營運可望重回正軌。（編輯：楊蘭軒）1111216