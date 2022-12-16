鴻海科技獎18位碩博士生獲獎 新增低軌衛星項目

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海教育基金會今天舉辦2022年鴻海科技獎頒獎典禮，本屆除了電動車、半導體、新世代通訊、人工智慧和量子計算領域外，也新增低軌衛星項目，共有18位碩博士生獲獎。

鴻海教育基金會透過新聞稿指出，原訂今年頒贈給15名得主，但申請者眾多且優異，因此加碼錄取3名，最後共有18名在電動車電池、電機、電控，或在人工智慧AI、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算等領域有傑出研究的碩博士生獲獎。

有別於第1屆，本次第2屆鴻海科技獎加入低軌衛星研究領域，鴻海教育基金會表示，陽明交通大學電控工程研究所博四生何彥胤，研究利用「共享波束」技術，讓一個射頻鏈即可打出多個方向的波束，服務多個使用者，大幅降低硬體複雜度與成本，讓使用者達到完全多重增益，突破傳統架構在射頻鏈個數上的限制，因此得獎。

另外，清大材料工程研究所博五生吳哲亞，利用形貌控制、元素參雜、表面披覆等技術整合設計，提昇鋰電池材料穩定性與充放電能力，並尋求利用稻桿與工業廢棄物製成可降低負極材料膨脹與脫落的網狀結構，提升負極材料性能，達到循環經濟、綠色製造的研究，獲得評審青睞。

鴻海教育基金會執行長汪用和指出，科技發展對台灣極為重要，碩博士則是台灣科技發展的重要人才來源，希望透過鴻海科技獎鼓勵學生攻讀研究所並精進研究。

鴻海教育基金會表示，除了給予得主新台幣25萬元的獎勵金外，也將提供鴻海實習機會，讓得主們有機會提前進入科技產業、獲取實戰經驗。（編輯：翟思嘉）1111216