耐吉、聯邦快遞及美光財報下週揭曉 基本面受關注

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（中央社記者張建中台北17日電）耐吉（Nike）、聯邦快遞（FedEx）及美光（Micron）將於下週陸續揭露財報，為美國企業財報週揭開序幕。法人表示，企業基本面將逐步成為市場關注重點。

耐吉及聯邦快遞預計美國時間12月20日公布2023會計年度第2季財報，美光隨後於美國時間12月21日公布2023會計年度第1季財報。

法人指出，先前市場聚焦在美國升息動向，隨著聯邦準備理事會（FED）如預期升息2碼（1碼為0.25個百分點），暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息，美股連日下挫，因FED鷹派立場引發的賣壓應獲得適度宣洩。

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法人預期，市場關注焦點將由升息議題逐步轉向檢視企業財報數據，耐吉、聯邦快遞及美光搶先於下週陸續揭露財報，營運成果、未來展望及股價表現為重要觀察指標。

因通膨、升息及高庫存等不利因素，市場保守預期產業市況。法人表示，若耐吉、聯邦快遞及美光股價因財報欠佳而下挫，投資人對於後續超級財報週行情應謹慎看待；反之，耐吉等股價若能夠維持穩定，財報週行情則值得留意。（編輯：黃國倫）1111217