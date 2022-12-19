立院初審 大型柴油車汰換減徵貨物稅延至2026年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北19日電）立法院財政委員會今天審查通過貨物稅條例第12條之6條文修正草案，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅延長4年，實施至2026年12月31日，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元。

財政委員會審查通過的貨物稅條例第12條之6條文修正草案，後續提報立法院會，院會討論前不須經黨團協商。

為加速報廢老舊大型柴油車，提高大型柴油車車主汰舊換新意願，以改善空氣品質，現行貨物稅條例第12條之6條文規定自2017年8月18日起至2022年12月31日止，報廢一期至三期各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅40萬元。

大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅優惠至今年底屆期，依據行政院環境保護署估計，至今年12月底，還有約7萬8000輛一期至三期的老舊大型柴油車未汰換。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為持續鼓勵汰舊換新，行政院提出貨物稅條例第12條之6條文修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅措施4年至2026年12月31日止，函請立法院審議。另外，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委張育美也有提出修正草案，與行政院版本大致相同。

立法院財政委員會今天審查貨物稅條例第12條之6條文修正草案，審查結果無異議依照行政院版本通過；草案後續提報立法院會討論。（編輯：張均懋）1111219