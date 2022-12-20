響應綠能政策 今年前11月僑外投資年增逾8成
（中央社記者鄭鴻達台北20日電）受惠外資響應政府綠能政策、持續投資離岸風電，經濟部投審會今天公布統計指出，今年前11月僑外投資金額累計近125億美元（約合新台幣3722.8億元），年增率達84.71%。
投審會公布111年11月核准僑外投資、中資來台投資、國外投資、對中國投資統計，其中今年前11月累計核准僑外投資件數為2307件、年減5.76%，累計投資金額124億955萬美元、年增84.71%。
投審會說明，前11月僑外投資金額年增率逾8成，主因為政府推動綠能與離岸風電政策，吸引外資持續投、增資，其中包含11月核准的英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.，以56億9999萬9700元增資輝能科技等大型投資案。
在對外投資方面，今年前11月核准投資件數為492件、年增32.61%，投資金額為92億8861.7萬美元、年減4.48%；另外，對新南向國家投資件數為144件、年增27.43%，投資金額為47億8837.8萬美元、年減14.82%，其中金額較大者為新加坡、越南、澳大利亞。
新設公司統計，今年前11月累計核准新設公司1330件，投資金額達6億501萬5276美元；同期核准新南向國家來台投資有431件，年減10.21%，投資金額為20億1491.3萬美元、年增109.42%，其中主要來自澳大利亞、新加坡及泰國。
中資來台投資方面，前11月累計投資件數44件、年增15.79%，投資金額達3495.2萬美元、年減24.09%。投審會統計，自98年開放中資來台投資以來，累計核准件數為1554件、資金累計達25億6247.7萬美元。
另外，在對中國投資部分，前11月核准投資件數為330件、年減14.95%，投資金額為44億8604.2萬美元，年減6.39%。（編輯：郭無患）1111220
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