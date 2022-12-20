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日圓急升亞幣走揚 新台幣終止連3貶收30.72元

2022/12/20 18:37（12/20 18:42 更新）
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新台幣匯率20日收盤收在30.72元，升值2分，終止連3貶。（中央社檔案照片）
新台幣匯率20日收盤收在30.72元，升值2分，終止連3貶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）日本央行政策轉彎，帶動日圓急升，新台幣也受到鼓舞，走勢由貶翻升，今天收盤收在30.72元，升值2分，終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.455億美元。

日本央行出手，日圓短線急升，引發資金轉移潮，亞股普遍重挫，台股今天午盤過後急殺，終場下跌263.29點，收在14170.03點，失守14200點。

新台幣匯率今天以30.750元開盤後，走勢先貶後升，盤中最低為30.789元，不過在日圓強勁上攻帶動之下，新台幣跟著翻升，收在最高30.720元。

根據央行統計今天主要貨幣對美元變動，日圓狂漲2.47%，韓元也升值1.03%，新台幣則小升0.07%，幅度相對和緩。

外匯交易員分析，過去日圓貶勢較重，主因是全球主要央行都在緊縮，只有日本維持寬鬆政策，如今日本跨出第一步，帶動日圓走升，可以預期接下來也會續在升值路徑前進。

至於新台幣走勢，外匯交易員指出，時序接近年底，外資即將放長假，交投偏淡，出口商則有作帳以及發放年終獎金、紅利等需求，季節性賣壓湧現，支撐新台幣維持區間偏升格局。（編輯：林興盟）1111220

#日本央行
#日圓
#日本
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