國泰蔡家買全家股 金管會檢視財務槓桿等4大面向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北20日電）國泰蔡家從泰山手中接手全家持股，金管會將檢視是否踩產金分離紅線。金管會今天表示，將從4大面向檢視此案，包含大股東專業性、財務能力、整體風險區隔及經濟力量是否有不當集中。

泰山近日火速出售持有的全家股份，由國泰金大股東萬寶開發接手，卻引發市場質疑國泰蔡家是否違反金管會產金分離原則。金管會15日表態，此案是否符合產金分離原則，會進一步了解交易結果及未來相關架構。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，針對此案大股東適格性，金管會將檢視4大面向，第一，專業性，例如大股東所派法人代表是否具有經營金融機構能力；第二，財務能力，不能因高度槓桿，影響大股東未來對金融機構增資等強化業務措施。

第三，整體風險區隔，童政彰表示，一旦金融和產業有某種程度關聯性，風險傳導將影響整體金融機構健全經營；第四，經濟力量是否不當集中，以致影響整體社會資源配置及產業公平競爭等。

同時，童政彰證實此案並非金管會檢視金融業大股東投資產業的首例，他說，不管針對金融業跨足產業、或產業跨足金融業，從媒體報導都可以了解到金管會會進行相關關切。

國泰蔡家從泰山手中買下全家持股的交易已經完成，若金管會認定此案有產金分離疑慮，金管會有何監理手段，外界高度關注。

童政彰表示，針對大股東適格性4大面向，金管會檢視後若有疑慮，大股東必須提出說明，釐清如何避免相關疑慮發生。

童政彰指出，舉例而言，若此案牽涉大股東財力疑慮，例如國泰金大股東因過度槓桿、以致財力不足，就必須對金管會說明補足財力方案；金管會將就4大面向檢視萬寶開發是否適格擔任金融機構大股東，在檢視過程，萬寶開發必須提出具有說服力的理由，證明自身適格性。

童政彰強調，監理措施本於重大性原則，若僅是小部分投資，不用將監理關注力度拉到這麼高，此案一方面是社會矚目、另一方面的確是有產金分離議題要探討，主管機關必須進行了解，但並非以後每一家大股東進行任何投資都要報金管會審查。（編輯：楊蘭軒）1111220