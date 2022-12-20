宏碁、睿禾控股合攻綠電 打造台南沙崙科學城

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦品牌廠宏碁與太陽能暨能源管理廠商睿禾控股宣布取得「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案」，今天雙方與台南市政府正式簽約，合作成立特許公司「智禾金碳股份有限公司」。

宏碁發布新聞稿表示，此BOT（興建、營運、移轉）案許可期間自簽約日起至營運期間屆滿之日止，包含興建期5年及營運期20年，合計共25年。

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睿禾控股與宏碁合作成立的特許公司智禾金碳股份有限公司，負責規劃運營沙崙智慧能源管理系統BOT計畫，將建置太陽光電發電設備、儲能設備、智慧電網及能源管理中心，推動創能、儲能、節能及智慧系統整合的能源轉型，打造沙崙科學城虛擬電廠進行電力調度與負載管理，目標達成區內尖峰時段綠電滲透率100%。

宏碁董事施宣輝說，集團長期關注永續議題，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）更是發展重點，希望此案能協助促進社會往綠能發展，也為宏碁能源轉型與氣候議題上多一個可以貢獻的象限。（編輯：楊凱翔）1111220