研調：2022全球電視出貨年減3.9% 創近10年新低

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（中央社記者賴言曦台北21日電）研調機構TrendForce統計，國際電視品牌今年上半年因銷售不如預期，導致終端庫存堆高，為降低庫存，下半年面板採購量年減2.7%，今年全年出貨量2.02億台，年減3.9%，創近10年出貨量新低。

集邦科技（TrendForce）今天發布新聞稿指出，雖然出貨量表現節節敗退，但今年大尺寸面板價格及航運費用降幅超過5成，有效提高品牌對大尺寸產品促銷力道，推升電視平均尺寸成長1.4吋，達56吋。

TrendForce進一步指出，2023年電視面板供應仍呈現寬鬆，面板價格出現大漲的可能性不高，相關情勢能有效降低品牌成本壓力，有助大型促銷活動更靈活的操作。

國際貨幣基金（IMF）指出，全球明年經濟成長率將放緩到2.7%，包括美國、歐元區和中國等3大經濟體會持續停滯，儘管近期歐美通膨壓力趨緩，但全球主要消費市場仍壟罩在高通膨壓力下，預期電視出貨成長不易，明年全球電視出貨量預估將再衰退1.4%，約1.99億台。

觀察中國及北美兩大市場今年的銷售情況，TrendForce指出，中國電視銷售量受防疫政策影響明顯，即便品牌為衝刺年度出貨，積極降價促銷，仍無法避免中國雙11促銷衰退近1成。

反觀北美地區，品牌電視庫存水位已達臨界點，今年下半年銷售在黑色星期五達高峰，今年電視最大降幅來自TCL 55吋Mini LED限時、限量促銷價下殺3折至199美元，各品牌分別推出戰鬥機種應戰，帶動今年11月北美電視銷售量年增13%。

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高階電視產品方面，TrendForce指出，8K電視今年受通膨影響，出貨量僅40萬台，首度出現年衰退7.4%；另8K電視主要銷售地區之一的歐洲，恐因新能源標籤法案，導致舊機種明年3月起將無法在歐洲市場販售，三星電子已計畫明年在歐洲推出新機種應對，預估2023年8K電視出貨量可望年增20%，突破50萬台。

TrendForce表示，受到LCD面板價格大幅降價影響，今年第3季底55吋UHD LCD和白光OLED O/C面板價差已擴大至4.8倍，退回2020年初水準，使得品牌推廣不易，最終導致今年白光OLED電視出貨達629萬台，年減6.2%；明年在LG Display不犧牲獲利前提下，對白光OLED面板報價保守，出貨量恐再續減2.7%。（編輯：張均懋）1111221