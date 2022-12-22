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長榮謝惠全：中國解封 海運貨量回升

2022/12/22 16:59
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（中央社記者賴言曦台北22日電）海運市場下半年反轉，長榮海運總經理謝惠全今天以「寒風習習落葉飛，殷殷期盼景氣回」形容市況，但也提到中國解封帶動貨量回升，美國線整體裝載率逾9成，農曆春節前有運費調整計畫，整體市況不用太悲觀。

截至上週，代表國際運費走勢的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）雖連26週下滑，但跌幅再度縮小，近期業界傳出亞洲到北美貨量滿載，航商也通知客戶將從明年1月起加收綜合費率附加費（GRI）。

謝惠全受訪時指出，雖然最近海運費用持續下滑，但幅度已減少，部分航線止跌回升，至於多數續跌的航線下挫幅度也很小。綜合來看，農曆年前市況有望小規模恢復，整體市況不用太悲觀。

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謝惠全表示，另外，近期已看到中國解封後，貨量回升，12月裝載情況優於11月，美國線整體裝載率超過9成，因此農曆年前船公司有機會做運費恢復計畫，預計明年1月美國線每只40呎櫃（FEU）加收約1000美元的附加費。

據法國海運諮詢機構Alphaliner對航運市場供需成長的預測，2023年預估供給成長為7.8%，需求成長為2.7%；謝惠全指出，供需還是決定航商的營收關鍵，供給部分明年還會受環保法規影響，至於艙位成長狀況則沒有外界想像的嚴重，但景氣回溫的關鍵還是看俄烏戰爭何時結束。（編輯：楊蘭軒）1111222

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