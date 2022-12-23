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李鴻源稱台越風機裝設成本差很大 經部：張飛打岳飛

2022/12/23 10:59
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（中央社記者曾智怡台北23日電）前內政部長李鴻源質疑「台灣裝一支風機的錢，在越南可以裝三支」，經濟部澄清，兩國離岸風場水深、風機單機容量皆不同，台灣離岸風電海事工程困難度更不是在潮間帶建置風場所能比擬，直接比較非常失當，可謂「張飛打岳飛」。

經濟部今天透過新聞稿澄清，一直都非常關注鄰近國家離岸風電的發展，越南更是近年來發展迅速的重要夥伴，根據4C offshore資料庫截至第2季統計資料，目前越南離岸風電總設置量約985.5 MW、單機容量約為4MW，容量因數約32%，水深約10公尺內，且多數設置於潮間帶等環境敏感區域。

經濟部指出，台灣目前離岸風場水深介於20到50公尺，建置與運維都是近海海事工程的規格，當然與越南離岸風場棧橋式施工案例有極大差異，潛力場址部份案場水深更接近50公尺，單機裝置容量為8至9.5 MW，容量因數約45%，海事工程困難度更不是在潮間帶建置風場所能比擬，直接比較非常失當，實有違學者風範。

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經濟部表示，推動離岸風電兼顧環境永續，潮間帶的生物多樣性與生態資源更是台灣永續寶藏；經濟部重申，推動綠能開發必定同時尊重在地意見表達，開發業者依規定除須通過環評外，也須取得地方政府及農委會等主管機關同意函，以確保離岸風場設置能與生態、環保、漁業及地方達成共存共榮。

經濟部並將秉持目的事業主管機關立場，在確保地方權益前提下，實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。（編輯：潘羿菁）1111223

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