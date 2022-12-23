六福：營運已回溫 明年首季仍靠國旅

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（中央社記者江明晏台北23日電）疫情干擾轉淡，六福第3季每股賺0.21元，較上半年轉盈。六福指出，第3、4季營運表現不錯，儘管國境開放，目前商務客尚未明顯回籠，明年首季飯店事業仍將以國旅為主。

六福旅遊集團今天舉行法人說明會，釋出未來展望。由於疫情干擾淡化，六福今年下半年營運回溫，第3季營收新台幣5.94億元，年增達161%，累計前11月營收14.84億元，年增41.18%。六福第3季稅後淨利3999萬元，每股賺0.21元，較上半年轉虧為盈；累計前3季每股仍虧損1.84元，較去年同期每股虧損2.9元收斂。

六福指出，國境在今年第4季解封，觀光業呈現緩步復甦。過去六福萬怡酒店主要客群為商務客，經歷疫情後，許多商務客還習慣透過遠距視訊交流，加上外商目前正值長假中，沒有明顯入境商務人潮。

以六福萬怡住房而言，六福指出，目前仍以國旅為主，在積極掌握客群下，10月、11月營運雖較先前報復性旅遊時下降，但仍在目標之內，樂觀看待營收表現，預估今年下半年表現會不錯。

展望明年，六福認為，明年首季飯店業務還是以國內旅客為主，餐飲受惠疫情落幕，業績成長性和營收爭取都比以往好；目前服務業都呈現缺工狀況，六福也沒有例外，但後勤體系還在極力支援前場，盡可能維持應有的服務水準。

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至於進行危老改建的六福客棧，自今年4月拆除告一段落，已於10月舉行動土儀式，工期預計4年，將打造為地下6層、地上21層的六福酒店式商辦，預計2026年完工，改建後總樓地板面積將達6350坪。

六福旅遊集團至今已有50年的歷史，擁有飯店、遊樂、零售等事業。飯店核心事業有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居，以及改建中的六福客棧。遊樂事業有六福村和六福水樂園，其中，六福村每年入園總人數長期位居國內第一。（編輯：張良知）1111223