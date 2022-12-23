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技嘉葉培城：明年重回成長軌道 注意市場局勢變化

2022/12/23 17:50
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（中央社記者吳家豪台北23日電）主機板與顯示卡廠技嘉科技董事長葉培城今天表示，技嘉今年應對外界變化的速度很快，仍有望守住千億元營收大關，明年一定要重新回到成長軌道；不過在通膨及中國清零政策影響下，明年需隨時注意市場局勢變化。

技嘉睽違3年首度舉辦實體旺年會，今天在南港展覽館登場，席開約300桌，邀請周蕙、蘇慧倫、周興哲、告五人等歌手及團體表演，抽獎活動最大獎為汽車6台。

葉培城在旺年會致詞表示，過去3年疫情改變人們生活，今年雖然疫情趨緩，但俄烏戰爭、美國升息及通膨、中國清零封控都造成蠻大影響，今年還是比較辛苦一點，不過技嘉在員工努力下，仍有望守住千億元營收大關。

他說，過去一週技嘉子公司與各事業部門陸續開會，檢討一年來發生什麼事、可以做什麼改善。市場對明年經濟局勢的看法普遍審慎，還是不敢樂觀看待，除了通膨影響仍在，最近中國清零政策雖然明顯改善，但還需要進一步觀察。

葉培城表示，技嘉這一年來最大的成就，是應對外界變化的速度非常快；展望明年業績表現，技嘉已經準備好了，「我們明年一定要重新回到成長軌道」。

不過，葉培城也提醒，技嘉抱著樂觀心態與理想目標，仍要非常謹慎小心，隨時注意市場局勢變化，尤其是明年上半年，期待明年技嘉再創佳績。（編輯：蘇志宗）1111223

#葉培城
#技嘉科技
#周蕙
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