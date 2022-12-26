美股震盪收高 法人：留意中國疫情與經濟情勢

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（中央社記者張建中台北26日電）美股23日震盪收高，道瓊指數上揚176.44點，那斯達克指數上漲21.74點。法人表示，中國大陸疫情急遽升溫，須留意後續影響，以及全球經濟情勢發展。

俄羅斯威脅減產石油，推升石油類股，帶動美股23日震盪收高。道瓊工業指數上漲176.44點，漲幅0.53%；標準普爾500指數上漲22.43點，漲幅0.59%；那斯達克指數上漲21.74點，漲幅0.21%；費城半導體指數上漲2.156點，漲幅0.09%。

國內外產業訊息方面，台積電擴大美國投資，外派工程師赴美支援，引發「去台化」、掏空台灣疑慮。台積電將於29日舉行3奈米量產暨擴廠典禮，罕見以實際行動宣示持續深耕台灣的決心，化解外界疑慮。

貨攬業者捷迅保守看待明年第1季航運市場景氣，預期第2季可望優於第1季，將努力維持好的獲利水準。

廣運自動化事業今年營收成長2位數水準，預期2023年可望持續成長2位數，訂單能見度已達2024年；除電子及物流業自動化系統，明年將積極搶攻軌道工程及機場設施等公標案市場。

法人表示，台股進入2022年最後一週，集團及法人動態值得留意。而中國疫情及全球經濟情勢發展為市場關注重點。（編輯：郭無患）1111226