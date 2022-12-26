11月製造業測驗點終止連10跌 營建業下探2年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台經院今天公布11月製造業營業氣候測驗點終止連續10個月下跌，轉為上揚，製造業景氣觸底反彈跡象浮現；營建業則受到房市景氣展望趨於保守等因素影響，測驗點創下2020年5月以來新低紀錄。

台經院今天公布11月景氣動向，11月製造業營業氣候測驗點為84.79點，較10月修正後的83.92點增加0.87點，結束先前連10個月下滑態勢轉為上揚；服務業營業氣候測驗點為91.21點、增加0.31點，終止連3跌。

製造業方面，台經院說明，受到終端需求走弱、產業鏈調整庫存影響，11月出口、生產與外銷訂單表現明顯滑落，因此製造業廠商對當月景氣看法多呈悲觀與持平，不過預期東協、印度等市場經濟展望樂觀，中國經濟可望逐漸回穩，加上廠商庫存調整逐漸完成、升息步調趨緩等因素，看好未來半年景氣表現的廠商比例明顯增加。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業測驗點止跌回升傳達正面訊息，但確立趨勢需要2、3個月的時間，希望不是曇花一現。

至於營建業，11月營業氣候測驗點為85.60點，較10月的85.84點下滑0.24點，連續4個月下跌。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，國內主要機構陸續下修明年經濟成長率預測，經濟展望保守，加上央行接連升息，首次交屋部分，房貸利率已經調高到1.935%、第二屋2.2%、第三屋則可達2.5%，房貸利率調升的後續影響將持續發酵。

劉佩真接著指出，以資金面來看，近幾個月M1b年增率都向下穿破M2，呈現「死亡交叉」格局，意味資金動能趨於緊縮。

此外，立法院近日初審通過平均地權條例，劉佩真表示，上述幾項利空因素均將抑制房市表現，未來半年應呈「量再縮、價微跌」的局面。 （編輯：潘羿菁）1111226