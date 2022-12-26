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台股量縮小漲13點 法人：關注通膨與經濟數據

2022/12/26 16:56
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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天量縮狹幅震盪，上下波動47.91點，終場收在14285.13點，上漲13.5點，成交值僅新台幣1121.15億元。法人表示，隨著量能萎縮，台股指數空間有限，後續通膨與經濟數據仍是市場關注重點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，因為外資放假，台股今天整體量能明顯萎縮，指數空間不大，不過，觀察今天生技類股走勢強勁，題材股仍有表現機會。

簡伯儀表示，在少了外資買盤的情況下，權值股空間可能不大，中小型股、題材股比較有機會表現。半年線關卡14313點是短期多空重要觀察指標，宜盡速站回。

簡伯儀說，台股2022年將於本週封關，年底集團股走向值得觀察，留意是年底「做帳」或是「結帳」。

分析師王兆立表示，隨著外資休假，台股量能萎縮，大盤空間有限，今天指數呈狹幅震盪走勢。後續通膨與經濟數據將持續牽動國際股市動向，是重要觀察重點，若通膨降溫、經濟數據優於預期，將有利股市表現。

安聯投信指出，除通膨數據變化，央行政策、美債殖利率及美元走勢等也都是重要觀察指標；此外，基本面放緩風險也應留意。（編輯：楊凱翔）1111226

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