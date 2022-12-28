台越風機成本差異引關注 SEMI：品質交期為考量重點

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（中央社記者張建中新竹28日電）前內政部長李鴻源質疑「台灣裝一支風機的錢，在越南可以裝三支」，引發各界高度關注風能產業。SEMI風能產業委員會表示，台灣擁有豐富天然風力資源，透過大規模離岸風場建置，有助台灣能源轉型，提升產業全球競爭力。

國際半導體產業協會（SEMI）風能產業委員會今天透過新聞稿說明台灣離岸風電建置重點，表示目前台灣離岸風場是由開發商籌資建置，除過去示範風場及遴選風場為台電躉購外，競價風場的獲利立基為與企業用戶的購售電合約。

SEMI指出，離岸風場建置的目標為保證25年以上的生命週期營運無虞，持續發電予購電用戶。品質與交期為風場建置最大考量重點。

SEMI表示，台灣海峽水流較急、海床深度較大，施工難度相較其他區域較高。此外，為提升發電效率，同時降低近岸開發對於動物棲息地及環境的影響，台灣離岸風場開發，多以遠岸風場為主、搭配大型風機。透過提升單一風機發電容量，減少整體風機安裝支數，藉以降低風場建置對於海洋生命的影響。

離岸風電產業在台灣的建置過程中，更肩負建置本土產業鏈及培育本土人才之責，對於離岸風電的建置是以產業整體發展效益為考量。

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SEMI指出，目前各國紛紛加速離岸風電建置，積極發展風機大型化、浮動式風場等前沿技術，透過創新能源技術以加速擴大再生能源應用與產業減碳，並以產業永續發展為目標，加速整體供應鏈淨零轉型。

SEMI表示，大規模的離岸風電建置，在達成能源轉型的路徑上占有不可或缺的角色。新的全球低碳經濟強調生產製造過程的減碳重要性，對於以進出口貿易為主的經濟體影響甚大，台灣擁有豐富天然風力資源，透過大規模離岸風場的建置，將有助台灣能源轉型，提升相關產業的全球競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1111228