金管會與金融總會建置淨零工作平台 聚焦5大工作群

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（中央社記者張璦台北28日電）金管會今天表示，與金融總會建置的金融業淨零推動工作平台，設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣等5個工作群，各工作群召集人已著手規劃明年具體工作項目。

金管會今天發布新聞稿表示，為支持淨零轉型，透過協力合作方式發展與推動永續金融相關工作，今年9月26日發布的「綠色金融行動方案3.0」5大推動面向中，生態系面向規劃由金融總會成立金融業淨零推動工作平台。

金管會說明，工作平台下，將由永續金融先行者聯盟的成員、聯徵中心及證基會擔任各工作群召集人，並依功能別先設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣等5個工作群，邀集16個周邊單位及金融同業公會擔任成員。

同時，由金融總會設立秘書處作為幕僚單位，彙整各工作群成果及建議等，各工作群主責項目並將視推動情形滾動式調整。

金管會表示，政策與指引工作群，由玉山金控擔任召集人；資金與統計工作群，由國泰金控擔任召集人；資料與風控工作群，由中信金控及聯徵中心擔任召集人；培力與證照工作群，由元大金控及證基會擔任召集人；國內外推廣工作群，則由第一金控擔任召集人。

金管會指出，永續金融的推動，除政策引導外，也仰賴金融業共同合作，而鄰近亞洲國家也有成立類似的工作小組，匯集產官學界的意見共同提出相關的指引或方案。

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金管會表示，考量金融各業雖特性不同，但仍有部分共通事項，宜有一致性的處理原則，因此這一工作平台的成立，主要是提供一個合作及交換意見的媒介，並匯集金融同業的建議，共同發展相關的工具、指引或資料庫等。

金管會指出，金融業都很支持平台的成立，各工作群召集人並已著手規劃民國112年具體工作項目，金管會也將出席各工作群召開的每場會議，聽取業界意見。（編輯：郭無患）1111228