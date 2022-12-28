合一：今年新藥研發充滿挑戰 中國藥證持續等待中

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（中央社記者張良知台北28日電）生技股合一今天召開線上法人說明會，總經理鄭志慧表示，2022年新藥研發度過了充滿挑戰的一年，多項原預期達標的計畫受到影響，外界關注的糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一 （ON101）中國藥證，持續在等待審批結果。

鄭志慧今天在法說會一開場即表示，2022年新藥研發度過了充滿挑戰的一年，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，對免疫新藥的人體臨床衝擊很大，2項二期氣喘相關試驗進度放緩。

此外，速必一（ON101）新藥的中國藥證註冊申請案，在補足所有符合法規的所需文件後，目前持續在等待審批的結果，目前處於「等待中的關鍵期」；而今年原本規劃可達標的國際授權案，也尚未拍板定案，但已與美國食品暨藥物管理局（FDA）完成密集溝通，排除可能障礙。

合一強調，將持續以「以藥養藥、活水循環」新藥研發策略，同時多方申請藥證。目前在東協6國方面，速必一新藥申請已完成法規提問，有機會開花結果；而波灣7國也納入藥品准入的計畫之一。

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合一今年第3季因採權益法評價轉投資認列新台幣2.04億元，加上未實現匯兌收益3.65億元，單季稅後淨利跳升至2.76億元，較去年同期虧損1.79億元大幅改善，每股盈餘0.76元，優於去年同期每股虧損0.46元；累計前3季稅後淨利10.02億元，每股盈餘達2.59元。

法人提問今年財務報表上呈現獲利，明年股東會是否將配發股利，合一表示，若年度有獲利將盡可能回饋股東。（編輯：楊凱翔）1111228