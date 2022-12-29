傳不獨供iPhone 15 Pro Max 鴻海股價百元失守

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）研調機構指出鴻海旗下中國富士康鄭州廠事件影響iPhone 14系列出貨量，並預期富士康獨家供應iPhone 15 Pro Max地位不再；受消息影響，鴻海今天早盤股價一度跌破百元大關，最低來到99.7元，跌幅近0.8%，是一個半月來波段低點。

研調機構TrendForce於28日新聞稿指出，富士康鄭州廠自10月起至今，持續受疫情影響，稼動率仍難突破7成，鄭州事件發酵正值蘋果（Apple）新機銷售的衝刺期，其中iPhone 14 Pro系列受市場青睞、持續調升生產比重，使得作為蘋果Pro系列主力組裝廠的富士康備感壓力，即使有深圳廠支援生產，仍緩不濟急，因此下調今年iPhone 14系列出貨量至7810萬支。

TrendForce指出，蘋果基於風險控管，原本有意找尋其他業者加入生產組裝行列，並且在iPhone 14 Pro系列上試行，鄭州事件直接落實立訊精密（Luxshare）成為iPhone 15 Pro Max組裝供應鏈行列之一，富士康獨供地位不再。

鴻海在12月下旬聲明中指出，鄭州園區生產營運及員工日常生活已恢復正常。

鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，外媒日前引述知情人士報導，富士康鄭州廠區產能最快於12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。（編輯：張均懋）1111229