蘋果股價探18個月低點 市值2兆美元恐不保

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）蘋果公司股價今天跌逾3%，收在18個月低點，市值2兆美元恐不保。iPhone生產受中國COVID-19疫情升溫影響，蘋果股價失去支撐，陷入14年來最差年度表現。

美股午盤跌勢加劇，蘋果公司（Apple）股價終場下挫3.07%，收在126.04美元，創去年6月以來新低。道瓊工業指數下跌365.85點，跌幅1.1%，收在32875.71點，蘋果股價表現在30檔成分股中敬陪末座。

蘋果股價自月中以來表現疲弱，近10個交易日9度收黑。最近陷入連4黑頹勢，這段期間回檔近7%。

蘋果擁有全美市值冠軍企業頭銜，年初股價登頂時曾接近3兆美元，如今陷入2兆美元保衛戰。

蘋果財務狀態健全，現金充裕之餘，以iPhone為中心的生態系統帶來源源不絕的服務收入，長期被視為績優股。今年美股因聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗通貨膨脹而大幅回檔，臉書（Facebook）母公司Meta等科技權值股受創慘重，蘋果股價表現相對良好。

但全球經濟前景不明，iPhone買氣不免受影響，加上中國鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後疫情迅速惡化，波及蘋果產品生產，年底消費旺季業績令投資人憂心。

12月以來，蘋果股價累計跌幅超過14.8%，朝2018年11月重挫18.4%以來最差單月表現邁進。

但與生產同樣倚重中國的電動車大廠特斯拉（Tesla）相比，蘋果近期股價表現還不算太差。特斯拉上海廠因COVID-19疫情升溫而減產，執行長馬斯克（Elon Musk）入主社群媒體推特（Twitter）後分心，12月以來特斯拉股價回檔逾42%，有望改寫上市以來最差單月表現。

不過，蘋果股價多次測試後跌破約130美元的關鍵支撐水準，部分分析師預期這檔股票短線將持續承壓。

在COVID-19大流行後超低利率加持下，蘋果股價隨美股大盤水漲船高，今年1月3日收在歷史高點182.01美元，之後因聯準會積極緊縮貨幣政策而滑落，年初以來回檔29%，幾乎篤定創下2008年金融海嘯期間暴跌56.9%以來最差年度表現。（編輯：韋樞）1111229