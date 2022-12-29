權值股、觀光族群腿軟 台股萬四關卡震盪

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（中央社記者江明晏台北29日電）美股收黑，台股今天開低走低，早盤一度重挫逾190點，下探13981.63點，隨後在萬四關卡附近震盪，台積電、鴻海、聯發科等重量級權值股腿軟，觀光股同步走跌。

投資人面臨好壞參半的經濟數據、中國攀升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，以及邁向2023年的地緣政治緊張情勢，美國股市主要指數收黑。

台股今天指數以14097.51點開出，跌75.59點，早盤一度重挫191.47點，下探13981.63點，跌破萬四關卡，隨後指數跌勢收斂。

約至10時左右，台股加權指數下跌139.76點，至14033.34點，跌幅0.99%，成交量580.14億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中跌幅0.23%。

觀察類股表現，上市股中，生技、運輸類股力守紅盤，相對抗跌，觀光股重挫逾4%，電子與金融類股下跌約1%；上櫃股中，文創股在遊戲族群大漲下，漲幅逾1.4%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中下跌6.5元，至444.5元，跌幅1.44%，鴻海跌破百元，下跌約0.7%，大立光下跌2.8%，聯發科下跌約1.5%。

航運股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海紅盤，漲幅約1%。觀光股重挫，晶華下跌逾6%、雲品下跌近6%、八方雲集跌6%、王品下跌2%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股28日第3度失守半年線，指數今天明顯出現回檔，加上外資休假，權值股缺乏資金與人氣，盤面呈現量縮築底氣氛。（編輯：張均懋）1111229