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稅收優於預期還稅於民？阮清華：還在討論中

2022/12/29 13:17
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（中央社記者謝方娪台北29日電）稅收表現優於預期，朝野立委主張還稅於民，財政部代理部長阮清華今天表示，相關事項都要再通盤計畫及考量，目前還在討論中。

今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。阮清華今天上午赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，一步入會場就被大批媒體一路包圍。

媒體追問，是農曆年前還是年後比較有可能發放、發放額度及發放形式可能性等，阮清華表示，要再通盤計算及考量，自己現在無法回答，「目前都還在討論中」。

多位朝野立委質詢時同樣關注還稅於民議題，阮清華答詢時提出3點說明，第一，實徵數雖然超過預算數，但若考量特別預算，仍有短絀；第二，若實徵數大於預算數，過往作法是用於少發公債、增加還債或當歲計賸餘等；第三，若要幫助弱勢團體或振興經濟，有另外的程序，即必須透過預算程序經立法院通過才能實施。

阮清華強調，「從來沒有說過過年前要發」。

阮清華昨天說，行政院已有清楚指示，要各部會研擬COVID-19疫後振興方案及協助弱勢相關方案，各部會彙整意見當中；總統蔡英文近期將召開國安高層會議，針對總體經濟討論可行政策，相關問題會進行充分討論，行政院確認方案後將會對外公布。（編輯：林淑媛）1111229

#阮清華
#行政院
#立法院財政委員會
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