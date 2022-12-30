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SEMI發表太陽光電政策建言書 盼維持躉購費率穩定

2022/12/30 12:24
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（中央社記者張建中新竹30日電）SEMI太陽光電委員會今天發表太陽光電公共政策建言書，提出4項倡議事項，包括完善太陽光電空間發展規劃、維持躉購費率穩定性和完整性、加強政策溝通和穩定性、推動太陽光電永續發展，期望政府參考，增進產業動能。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天透過新聞稿表示，為助力台灣穩步邁向淨零目標，SEMI太陽光電委員會自2019年起陸續發布太陽光電公共政策建言書，為政府提供產業洞察。

SEMI太陽光電委員會今年與台灣太陽光電產業協會公共事務委員會攜手，共同提出太陽光電公共政策建言書。延續過去從產業發展的角度，針對近年太陽光電發展面臨的問題與挑戰，彙整產業界建議、學研法人以及環團的意見，並追蹤去年建言政府參採的結果。

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此外，今年更從淨零排放路徑所設定的光電發展目標與路徑出發，檢視光電設施的空間競合課題，提出太陽光電產業的永續發展倡議；包括完善太陽光電空間發展規劃、維持躉購費率穩定性和完整性、加強政策溝通和穩定性、推動太陽光電永續發展。

SEMI表示，期望政府部門參採建言，共同朝向2050年設置裝置量達40GW至80GW的目標邁進。SEMI並頒發年度產業貢獻獎予雲豹能源，肯定其帶領SEMI大眾綠能溝通專案小組成員，包括友達、天泰、元晶、聯合再生等，推動大眾綠能教育專案，凝聚全民共識、接軌國際能源轉型。（編輯：張均懋）1111230

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