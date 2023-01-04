星展估央行再升息半碼 上半年房市料軟著陸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行升息之路可能還沒走到終點，星展集團資深經濟學家馬鐵英今天指出，台灣央行今年第1季仍有機會升息半碼，但隨著景氣放緩、升息效應發酵，上半年房市料將軟著陸，房價從去年的雙位數成長轉為低度成長0至5%。

星展銀行今天舉辦2023年第1季經濟展望線上記者會，估台灣今年經濟成長率放緩至2.3%，通膨率（CPI）回落至1.8%。

馬鐵英表示，隨著通膨壓力緩和，央行貨幣政策有更多操作空間，預估第1季延續溫和緊縮步調，升息半碼，第2季起，利率按兵不動至年底。

媒體詢問，台灣經濟放緩，央行有無降息可能，馬鐵英回答，台灣去年升息的速度及幅度都相對溫和，即便今年第1季再升半碼，政策利率只是剛好覆蓋通膨率的水準，也就是說，實質利率趨近於零，在此情況下，央行轉向降息的可能性不大。

馬鐵英接著表示，金融穩定性方面，今年會比較關注房地產市場調整的風險。

馬鐵英指出，台灣住房負擔能力持續惡化，不過今年不至於出現經濟快速衰退導致民眾收入驟減，或是迅速升息等狀況，因此房地產市場不會急劇調整，軟著陸可能性高，推測房價可能從去年的雙位數成長，降至今年0至5%的低度成長。

外界關注房市回落的時間點，馬鐵英則說，房地產這類實物資產價格通常落後經濟景氣1至2季的時間，台灣去年第4季景氣明顯放緩，以此推算，今年上半年就會看到房市明顯降溫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金融議題上，日本央行突襲調整貨幣政策、日圓急速走升也是近期關注焦點。馬鐵英分析，日本央行今年上半年、最快4月可能進一步加碼擴大公債殖利率的控制範圍，進而影響日圓兌美元匯價升抵125至130區間。

不過馬鐵英認為，日本央行距離真正升息、放棄殖利率曲線控制還有點遙遠，因為日本經濟還沒完全恢復，此外，央行行長更換將帶來不確定性。（編輯：趙蔚蘭）1120104