八貫去年12月營收2.54億創新高 今年首季產能滿載

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（中央社記者賴言曦台北5日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫今天公告2022年12月營收新台幣2.54億元，續創單月歷史新高，月增0.9%，年增6.8%。八貫表示，今年首季產能滿載，新產能將陸續在年中陸續到位。

八貫2022年營收26.01億元，同登歷史新高，年增25.8%。觀察八貫全年產品組合比重，醫療與航太救生產品線占比分別為22.8%與15%，合計約37.8%，較2021年32.7%明顯提高；至於占比最大的戶外產品線則降至55.1%，但業績仍有雙位數增幅。

八貫表示，去年下半年積極優化產品組合，除了持續擴大高毛利的醫療與航太救生產品線接單能量，也接到軍用裝備防彈背心外罩訂單；去年第4季明顯放量出貨，推升11、12月軍工產品線營收較2021年同期大幅成長逾3.7倍。

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展望2023年，八貫表示，隨著國際觀光需求回溫、中國去年第4季放鬆邊境管制，預估將推升全球航空客運需求，八貫為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在高市占率、低基期下，預期可保持快速成長表現。

八貫指出，今年第1季整體產能滿載，內部已安排增加產線班別，以因應客戶新增需求；隨著今年中新產能陸續到位並進入量產，預期在高良率下，營運可望攀高。（編輯：張良知）1120105