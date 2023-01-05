趨勢科技成立5G資安新公司 今年擴展歐美市場

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（中央社記者吳家豪台北5日電）趨勢科技今天宣布成立5G資安新公司CTOne訊勢科技，瞄準企業專網、開放式基地台、行動物聯網3大領域；CTOne已在台灣及日本等地取得商用訂單，今年上半年將搶攻歐洲市場，下半年進軍北美。

根據Grand View Research調查報告，2021年全球5G專網市場規模為13.8億美元（約新台幣423億元），預計2022至2030年的年複合成長率將達49%。

CTOne除了5G企業專網端到端資安解決方案之外，也正著手開發開放無線接取網路（O-RAN）及邊緣運算終端資安解決方案，協助企業與電信未來導入相關技術時能免於資安危害。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，趨勢科技最大力量是專注在資安領域，約5年前拓展資安新領域，例如OT（營運技術）資安與IT（資訊技術）資安很不一樣，車用資安需求也增加。

陳怡樺說，趨勢科技近年陸續分拆成立3家新公司，相關團隊在趨勢科技內部都已經培養5、6年，通過考驗才獨立出來，負責人必須真正了解資安產業。

她也提到，未來幾年可能分拆更多新公司，但「母航艦」趨勢科技仍專注在資訊技術資安領域，不會變成控股公司。分拆成立新公司並不以上市櫃為目標，如果做得很好，當然有機會上市櫃。

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CTOne執行長黃傑笙表示，CTOne的成立，將有助於為全球企業在5G專網智慧應用環境中，預先將最後一哩的關鍵聯網安全防護納入營運藍圖，未來CTOne將持續與全球夥伴展開合作與技術鏈結。

黃傑笙表示，CTOne有3大目標市場，包括企業專網資安、O-RAN/v-RAN（虛擬無線接取網路）資安、5G行動物聯網資安。CTOne在台灣、日本等地已有數個合作夥伴，進行商用化部署，今年上半年將擴大布局歐洲市場，下半年將進軍北美。（編輯：張均懋）1120105