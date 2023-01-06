緯軟營收連8季創高 去年全年成長29%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）資訊服務商緯創軟體今天公布2022年12月合併營收約新台幣7.09億元，月減0.4%，年增17%；第4季合併營收達20.9億元，連續8季營收創單季新高。

緯軟發布新聞稿指出，2022年每月營收均以雙位數百分比年增幅度穩步成長，去年3月站穩6億元後，9月首次突破7億元大關；12月雖受到中國疫情嚴峻影響，單月營收仍達7.09億元。

緯軟表示，近年深耕中國高科技及互聯網龍頭企業，指標客戶群持續穩定挹注收入；2022年緯軟在新能源市場的開拓也有豐碩成果，客戶家數及收入倍增。

在科技及新能源雙引擎的帶動下，緯軟去年第4季合併營收達20.9億元，季增1%，年增20%；全年合併營收達79.5億元，年增29%，連續2年的營收年增率超過2成。

緯軟表示，受到春節假期及中國疫情影響，今年第1季營收受到抑制，第2季營運表現可望回到成長軌道。

展望2023年，緯軟持審慎樂觀態度，將以獲利穩健成長為目標，持續深耕現有大客戶及拓展潛在市場，維持健康的現金流，強化長期競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，宏碁集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊持續受惠於雲端與數位轉型商機發酵，去年12月營收達8.6億元，為歷史第3高；累計2022年全年營收72億元，年增16%，創歷史新高。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，今年宏碁資訊營運動能將聚焦3大面向，包括擴大雲端維運託管平台範圍、布局完善的資料儲存與備份備援服務、科技賦能及實踐數據價值。（編輯：趙蔚蘭）1120106