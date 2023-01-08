神腦：通膨與同業整併挑戰多 續拚產品通路創新

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（中央社記者吳家豪台北8日電）3C通路商神腦今天舉辦旺年會，董事長林榮賜表示，今年仍有很多挑戰，除了通膨帶來不確定性，同業整併也衝擊通路市場版圖，神腦在產品和通路兩方面推動創新，看好今年業績將長紅。

林榮賜指出，2022年全年神腦合併營收約新台幣311.59億元，年增1.2億元、約0.39%，放在大環境來看，這樣的成長非常不容易。

他說，去年大環境有3個挑戰，第一是COVID-19疫情反覆，前線門市非常辛苦；第二是通貨膨脹造成經濟不確定性，影響買氣；第三是手機供應不足，特別是iPhone供應面臨困難，但神腦仍繼續創造佳績。

林榮賜強調，神腦與上游供應商夥伴合作，去年神腦體系通路的Android手機銷售蟬聯冠軍，市占率46%，在台灣每100支手機有46支從神腦通路賣出去。在電商平台上，神腦去年銷售的Android手機成長50%，家電產品成長60%。

不過，林榮賜也說，今年還有很多挑戰，通膨仍帶來很多不確定性，加上同業整併，對通路市場多少會造成衝擊。神腦在產品方面推動創新，除了原有的手機、家電和保險等產品之外，也引進保健食品；神腦並與母公司中華電信通路結合，努力走向實體商圈、數位新媒體和自媒體，看好今年神腦業績將長紅。

神腦創辦人暨總裁林保雍說，過去3年員工非常辛苦，不僅個人有染疫風險，也要照顧家人，神腦每間門市人力安排都很緊湊。

林保雍表示，過去賣手機是「左手進、右手出」的生意，如果沒有提升價值，工作很容易被取代。神腦與母公司中華電信每年面對的顧客有數百萬人，需要好好經營顧客關係，看好智慧家庭應用帶來的新機會。（編輯：翟思嘉）1120108