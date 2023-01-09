去年機械出口348億美元史上最佳 推升產值1.45兆創高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天下午公布去年12月機械出口值27.3億美元，年減8.7%，去年全年機械出口值為348.13億美元，年增5.1%，創歷史新高。

公會表示，去年上半年景氣熱絡，下半年明顯需求下滑，台灣機械設備在全球仍極具競爭力，尤其在電子設備、檢量測設備與工具機等出口暢旺帶動下，去年全年機械產值達新台幣1.45兆元，也創歷史新高。

機械公會下午公布去年12月機械出口值27.3億美元，較去年11月26.03億美元成長4.9%，較前一年同期29.9億美元減少8.7%，若以新台幣計算去年12月出口值836.92億元，較前一年同期成長0.8%。

公會指出，去年12月因全球景氣不佳需求趨緩，美元計算單月機械出口值年減8.7%、但仍月增4.9%，這顯示台灣機械產業面對全球景氣不佳情況，仍具有堅強的產業韌性與國際競爭力。

累計去年全年台灣機械出口值348.13億美元，較前年增加5.1%，若以新台幣計價約1兆323.68億元，較前年增加11.2%。

從前3大產品來看，去年電子設備出口值50.84億美元、占比14.6%、較前年成長5.2%，檢量測設備出口值49.19億美元、占比14.1%、較前年成長9.3%，工具機出口值30.23億美元、占比8.7%、較前年成長8.6%。

公會指出，顯示台灣半導體產業的堅強實力，機械設備出口值逐漸擴散到相關電子設備和檢量測設備產業。

從市場來看，去年台灣機械出口到中國大陸90億美元、占比25.9%，出口到美國89.04億美元、占比25.6%，出口日本21.28億美元、占比6.1%。

公會分析，去年機械出口至中國大陸年減12%，出口至美國年成長21.1%，顯示在地緣政治影響下，台灣設備出口市場分布已明顯改變。

不過公會指出，政府擴大對俄羅斯與白俄羅斯出口管制，將工具機納入高科技貨品出口管制清單內，預期將對台灣工具機產品出口產生影響，建議政府應妥善因應並協助受影響企業。（編輯：潘羿菁）1120109