提升預算編列準度 財部：營所稅擬納入智慧估測模型

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（中央社記者張璦台北10日電）2022年總稅收高過預算目標，財政部官員表示，稅收從籌編到執行完畢有近2年時間落差，為讓估測更貼近實際，營所稅研議運用智慧系統建立估測模型；同時，觀察國際情況，日本、新加坡稅收預算達成率，也都曾突破110%。

財政部今天公布2022年全國賦稅收入實徵淨額新台幣3兆2191億元、年增12%，占全年預算數118.2%，較預算目標高出4950億元。

稅收優於預期，卻引來外界質疑「行政失靈」，對此，財政部官員今天再次說明，賦稅收入自籌編至執行完畢，有近2年時間落差，稅收預測涉及未來經濟情勢變化，經濟成長率、上市櫃公司獲利成長情形等相關參數的預測值，與實際值常有落差，造成稅收實徵數，比預算數增加或減少。

事實上，財政部官員指出，各個主要國家普遍存在無法精準預測稅收的情形，也有出現差異數達10%以上者，官員舉例，日本2020年稅收預算達成率110.33%、新加坡2017年達成率111.77%。

官員表示，為讓稅收估測更貼近實際，財政部將比照營業稅，研議讓營所稅也運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，並持續掌握最新經濟情勢及稅收估測相關因素，以及參考相關稅目申報繳稅情形等，作為稅收編列參考資訊，以提升稅收預算編列準確度。

官員指出，尤其是綜所稅、營所稅、營業稅這些主力稅目，希望可以持續增加估測精準度。

此外，官員進一步說明，近年稅課收入實徵數超過預算數部分，均依預算法規定納入國庫統籌運用，以減少舉債、增加還本或累計賸餘。

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財政部統計，自2018年度至2022年度中央政府總預算原編列債務舉借預算數合計4825億元，均未舉借，並依公共債務法規定，審視歲入執行狀況增加還本，綜計2018年度至2022年度實質還債達5227億元，有助減緩政府債務累積。

財政部表示，自2016年5月底，中央政府1年以上公共債務未償餘額（長債）實際數5兆3988億元，較2022年12月底5兆6998億元，淨增加3010億元，其中包括嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算舉借5415億元；債務比率自2016年5月底33.34%，降至2022年12月底28.23%，顯示債務控管得宜。（編輯：趙蔚蘭）1120110