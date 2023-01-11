更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣三井Outlet去年營收174億 續推商場飯店住宅案

2023/1/11 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋今天表示，台灣是僅次美國紐約最大投資地，在台事業分成商場、飯店與住宅3類；其中，北中南3家Outlet去年業績達新台幣174億元，首家LaLaPort購物中心也將在17日試營運，商場業績力拚超越去年。

久一康洋去年4月接任台灣三井不動產董事長兼總經理，他今天接受訪問表示，三井不動產海外投資事業中，台灣是僅次於美國紐約的最大投資地，在台業務分成商業設施、飯店事業與住宅事業，包含7項商業設施、2間飯店、9項住宅已完成與規劃中的案子；商業設施部分，自2016年以林口Outlet為開端，已陸續插旗台中港、台南。

去年上半年，商場零售業受COVID-19疫情影響，各家業者苦撐，所幸下半年疫情趨緩，業績、人潮均回流，久一康洋指出，去年林口三井Outlet營收達71億元，超越原先目標；台中港三井Outlet營收58億元，台南三井Outlet則是45億元，今年業績力拚突破去年。

久一康洋預告，全台首家LaLaPort購物中心（位於台中市東區）南館將在17日展開試營運，全館預計今年開幕；明年林口三井OUTLET旁的複合式商業設施也將開幕，2024年將開出LaLaport南港店，2025年是台南三井二期，2026年則是LaLaport高雄店。

台中LaLaport分為北館與南館2棟建築，預計將有約300家專櫃進駐，南北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等；「北館」的規劃與動線則以中、小型，並聚集多樣化品牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於飯店、住宅事業，繼2020年首家和苑三井花園飯店台北忠孝開幕，在台第一個住宅投資案也在2021年底竣工、並於去年完成交屋。久一康洋表示，第2家飯店（位於敦化北路）將在2026年開幕；住宅計畫包含2025年台南UNi PARK、2026年三松Jade Park、2027年中和板南案，以及2030年緊鄰LaLaport高雄的鳳山住宅案。

不過，日前平均地權條例三讀通過，產業憂政府打炒房政策將讓房市轉淡，久一康洋表示，畢竟法案剛通過，仍需一段觀察期，包含了解子法細節，目前依規劃持續推案。（編輯：潘羿菁）1120111

#久一康洋
#台灣
#林口三井Outlet
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族