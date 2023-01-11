台灣三井Outlet去年營收174億 續推商場飯店住宅案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋今天表示，台灣是僅次美國紐約最大投資地，在台事業分成商場、飯店與住宅3類；其中，北中南3家Outlet去年業績達新台幣174億元，首家LaLaPort購物中心也將在17日試營運，商場業績力拚超越去年。

久一康洋去年4月接任台灣三井不動產董事長兼總經理，他今天接受訪問表示，三井不動產海外投資事業中，台灣是僅次於美國紐約的最大投資地，在台業務分成商業設施、飯店事業與住宅事業，包含7項商業設施、2間飯店、9項住宅已完成與規劃中的案子；商業設施部分，自2016年以林口Outlet為開端，已陸續插旗台中港、台南。

去年上半年，商場零售業受COVID-19疫情影響，各家業者苦撐，所幸下半年疫情趨緩，業績、人潮均回流，久一康洋指出，去年林口三井Outlet營收達71億元，超越原先目標；台中港三井Outlet營收58億元，台南三井Outlet則是45億元，今年業績力拚突破去年。

久一康洋預告，全台首家LaLaPort購物中心（位於台中市東區）南館將在17日展開試營運，全館預計今年開幕；明年林口三井OUTLET旁的複合式商業設施也將開幕，2024年將開出LaLaport南港店，2025年是台南三井二期，2026年則是LaLaport高雄店。

台中LaLaport分為北館與南館2棟建築，預計將有約300家專櫃進駐，南北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等；「北館」的規劃與動線則以中、小型，並聚集多樣化品牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於飯店、住宅事業，繼2020年首家和苑三井花園飯店台北忠孝開幕，在台第一個住宅投資案也在2021年底竣工、並於去年完成交屋。久一康洋表示，第2家飯店（位於敦化北路）將在2026年開幕；住宅計畫包含2025年台南UNi PARK、2026年三松Jade Park、2027年中和板南案，以及2030年緊鄰LaLaport高雄的鳳山住宅案。

不過，日前平均地權條例三讀通過，產業憂政府打炒房政策將讓房市轉淡，久一康洋表示，畢竟法案剛通過，仍需一段觀察期，包含了解子法細節，目前依規劃持續推案。（編輯：潘羿菁）1120111