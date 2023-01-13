台灣大花蓮送暖 愛心圍爐銀髮宴

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣大哥大今天再度攜手一粒麥子基金會，疫後首度實體舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，陪伴長者歲末圍爐。

過去兩年因疫情嚴峻，台灣大以「志工家訪」結合「視訊送暖」取代圍爐，降低染疫風險，今年盼到疫情解封，63名台灣大志工代表再次前往花蓮，陪伴一粒麥子鳳林、光福中心共39名長輩到超市採買年菜，以及圍爐、唱歌跳舞和揮毫。

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出發前透過「微樂志工」平台向員工募集的123份年節禮品更是在5天之內就迅速完成，同時還有261名行動不便無法外出的長輩，台灣大也每人準備1000元禮券，讓300名多數獨居的長輩一起感受溫暖的年味。

台灣大哥大副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，台灣大自2008年起，每年農曆年前都會發動100名志工集體到花蓮舉行「愛心志工銀髮宴」，送暖給100名獨居長輩，200多人齊聚一堂的歡樂場景因疫情嚴峻而中斷了兩年，但志工仍以視訊問候，疫情終會過去，溫暖仍舊繼續，今年志工乘載台灣大16年來不間斷的熱情前往花蓮，像兒女、孫子陪伴日照中心阿公、阿嬤到超市採買，並共享圍爐之樂。（編輯：蘇志宗）1120113