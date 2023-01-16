爆料公社遭疑中資 投審會：受益人為台灣籍、與港商非同家公司
2023/1/16 15:30（1/16 16:32 更新）
經濟部投審會16日表示，調閱股權資料顯示，爆料公社受益人均為台灣籍，與港商BLC不同公司，後續有無更多資訊或是否有中資等，將再釐清確認。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
（中央社記者鄭鴻達台北16日電）臉書社團「爆料公社」背後股東為英屬維京群島商BLC，與某家港商公司同名，遭疑為中資，經濟部投審會今天表示，調閱股權資料顯示，爆料公社受益人均為台灣籍，與港商BLC不同公司，後續有無更多資訊或是否有中資等，將再釐清確認。
臉書社團「爆料公社」創辦人在2017年成立公司，但近日被網友質疑「爆料公社」是間登記在英屬維京群島的外資公司，其資本額達新台幣4200萬元，公司代表法人是BLC Group Holdings. ，疑似為一間登記在香港的同名公司，網友推斷背後是中資運作。
投審會今天發布新聞稿說明，爆料公社成立於2017年8月1日，目前實收資本為4200萬元，依2018年投審會審查時資料，爆料公社唯一股東為英屬維京群島商BLC GROUP HOLDING LIMITED，當時相關受益人都是台灣籍。
不過投審會強調，爆料公社前次審查時間為2018年，至今已是4年前，暫無法確定目前相關股權結構仍否依舊不變，針對類似的社會矚目或檢舉疑似中資案件，投審會都會先就內部資料了解公司登記或股權資料，目前仍在檢視資料中。
經濟部官員也說明，目前網傳指爆料公社與港商BLC同名，因此推論背後為中資，經過了解後認為爆料公社唯一股東英屬維京群島商BLC，與港商BLC不同，若後續有需要，不排除會另請爆料公社說明，目前未有確切時程，但並非已經「結案」。（編輯：潘羿菁）1120116
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