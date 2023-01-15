爆料公社遭疑中資 投審會：必要時要求說明股權結構
2023/1/15 14:25（1/15 14:51 更新）
網友懷疑臉書社團「爆料公社」背後為中資運作，經濟部投審會表示，16日會查閱公司資料，必要時將請公司說明股權結構。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）
（中央社記者曾智怡台北15日電）近日網友指稱，臉書社團「爆料公社」資本額高達新台幣4200萬，是一間登記在英屬維京群島的外資公司，懷疑背後為中資。經濟部投審會表示，明天會查閱公司資料，必要時將請公司說明股權結構。
臉書社團「爆料公社」創辦人在2017年成立公司，近日有網友質疑「爆料公社」是間登記在英屬維京群島的外資公司，其資本額高達4200萬元，公司代表法人是BLC Group Holdings. ，疑似為一間登記在香港的同名公司，推斷背後是中資運作。
儘管「爆料公社」社團管理員隨後澄清，強調爆系社團是獨立運作，更沒有中資，但仍引發廣泛討論。
經濟部投審會官員今天接受中央社記者訪問表示，需先確認臉書社團「爆料公社」與網友指稱的香港公司是同一家，明天將查閱公司資料，必要時會請公司說明股權結構。官員說，假設為港資，則適用香港澳門關係條例，港資定義為外資，除非陸資持股超過30%，或者過半董監事席次為中國人，才會被認定為中資企業。（編輯：林淑媛）1120115
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